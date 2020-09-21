Похоже, форвард Атлетико Альваро Мората продолжит карьеру в Серии А.

Ювентус договорился с Атлетико о переходе Мораты, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Мората вернется в Турин на правах аренды, "матрасники" получат за эту сделку около 10 млн евро. Также Юве оставит за собой право выкупа 27-летнего испанца за 45 млн евро. Завтра, 22 сентября, Альваро прибудет в лагерь "Старой Синьоры" на медосмотр.

В прошлом сезоне Ла Лиги Мората провел 34 матча, в которых отметился 12-ю голами и двумя ассистами.

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