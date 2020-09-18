Интер Майами на своем официальном сайте сообщил о подписании экс-форварда Ювентуса на правах свободного агента.

Бекхэм может получить еще одну звезду в Интер Майами

Никаких подробностей личного контракта клуб не дает. По сообщениям прессы, Игуаин будет получать в Америке около 9 млн долларов за сезон. 32-летний аргентинец будет выступать в новой команде под номером 9.

Добавим, что ранее Интер Майами усилился еще одним экс-игроком Ювентуса – к клубу Дэвида Бекхэма присоединился хавбек Блез Матюиди.

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