Ювентус узгодив контракт з Моратою – завтра форвард покине Мадрид
19:47 - Читать на русском
Схоже, форвард Атлетіко Альваро Мората продовжить кар'єру у Серії А.
Ювентус домовився з Атлетіко про перехід Альваро Морати, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
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Мората повернеться у Турин на правах оренди, "матрацники" отримають за цю угоду близько 10 млн євро. Також Юве залишить за собою право викупу 27-річного іспанця за 45 млн євро. Завтра, 22 вересня, Альваро прибуде до табору "Старої Синьйори" на медогляд.
У минулому сезоні Ла Ліги Мората провів 34 матчі, в яких відзначився 12-ма голами та двома асистами.
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