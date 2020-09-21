Ювентус домовився з Атлетіко про перехід Альваро Морати, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Мората повернеться у Турин на правах оренди, "матрацники" отримають за цю угоду близько 10 млн євро. Також Юве залишить за собою право викупу 27-річного іспанця за 45 млн євро. Завтра, 22 вересня, Альваро прибуде до табору "Старої Синьйори" на медогляд.

У минулому сезоні Ла Ліги Мората провів 34 матчі, в яких відзначився 12-ма голами та двома асистами.

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