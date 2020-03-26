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Реал узнал цену за одного из лучших бомбардиров АПЛ – Перес вновь не хочет слушать Зидана

22:23 32 Читати українською
Реал узнал цену за одного из лучших бомбардиров АПЛ – Перес вновь не хочет слушать Зидана
Зинедин Зидан / Reuters

Руководству Реала следует готовиться к серьезным затратам на подписание нового нападающего.

Вулверхэмптон назвал "сливочным" цену на своего бомбардира Рауля Хименеса, информирует Don Balon.

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Английский клуб сразу дал понять, что платить придется много – минимум 60 млн евро. На подписании игрока сборной Мексики настаивает Зидан, но у Флорентино Переса есть сомнения относительно целесообразности трансфера. Президент Реала не готов вкладываться в форварда, которому в мае исполнится 29 лет.

К слову, контракт 28-летнего Хименеса с Вулверхэмптоном действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро. В нынешнем сезоне Рауль забил 22 гола и отдал 10 результативных передач в 44 матчах за "волков" во всех турнирах.

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Англия Рауль Хименес Рауль Хименес Вулверхэмптон Вулверхэмптон Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Флорентино Перес Трансферы Трансферы Реал Мадрид
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