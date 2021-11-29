"Старой синьоре" инкриминируют фальсификацию финансовой отчетности клуба с целью искусственного увеличения доходов. В ситуацию вмешивается Итальянская ассоциация по защите прав потребителей. Ее президент Марко Донцелли обещает Ювентусу ад, если преступления будут доказаны.

"Система обвинений очень серьезная и проливает зловещий свет на последние чемпионаты Италии. В частности, потому, что в последние годы было реальное доминирование Ювентуса, которое закончилось лишь в прошлом сезоне.

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Если бы Ювентус незаконно получил преимущество над клубами-соперниками с операциями такого типа, то легитимность последних футбольных чемпионатов испытала бы сомнение. Как следствие, Федерация и Комитет рыночной конкуренции должны вмешаться и наложить санкции на виновных.

Это касается не только индивидуальных наказаний, клуб также должен нести ответственность. По этой причине и для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и Федеральную прокуратуру с просьбой о переводе Ювентуса в Серию B и отмене их последних титулов, выигранных благодаря потенциально незаконным операциям", – приводит слова Донцелли TMW.

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