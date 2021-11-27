Руководство туринского коллектива рискует получить серьезные проблемы с законом, если его вина будет доказана.

Прокуратура Турина открыла производство относительно президента Юве Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа, бывшего спортдира Фабио Паратичи и еще трез представителей клуба по факту отмывания денег на сумму 50 миллионов евро, сообщает CdS .

Трансфер Педриньо оказался в центре внимания прокуратуры

Речь идет о сезонах 2018/19 – 2020/21. Руководству "Старой синьоры" вменяют умышленную фальсификацию финансовой отчетности клуба с целью искусственного увеличения доходов клуба, чтобы вывести деньги. Также под подозрением оказался обмен Миралема Пьянича на Артура с Барселоной.

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В заявлении прокуратуры говорится: "С сегодняшнего дня по нашему распоряжению проводятся обыски в туринском и миланском офисах Ювентуса. Кроме того, специалистам финансовой и экономической полиции Турина поручено выявить документацию и другие факты правонарушений".

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