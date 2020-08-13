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Ювентус шокував бажанням продати Роналду – Кріштіану запропонували Барселоні

10:37 - Читать на русском
Ювентус шокував бажанням продати Роналду – Кріштіану запропонували Барселоні
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

"Стара синьйора" не проти попрощатися з Кріштіану Роналду. Туринці готові відпустити гравця в будь-який клуб та вже зробили Барселоні відповідну пропозицію.

Причиною такого рішення Ювентуса є прагнення зекономити на зарплаті португальця, адже клуб серйозно постраждав від коронавірусної кризи. Туринці готові продати Кріштіану в будь-який клуб та запропонували Барселоні розглянути можливість підписання гравця. Про це розповів іспанський журналіст Гільєм Балаге.

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Зауважимо, що по завершенні сезону чутки про можливий відхід Роналду набрали нових обертів. Основним претендентом на лідера Юве називали ПСЖ.

Нагадаємо, Кріштіану перебрався до Ювентуса влітку 2018-го з Реала. В сезоні 2019/20 португалець став найкращим бомбардиром команди, забивши 37 голів у всіх турнірах. Його контракт розрахований ще на 2 роки.

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