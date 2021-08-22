В рамках 1-го тура итальянской Серии А было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 1-й тур

Удинезе – Ювентус – 2:2

Голы: Перейра, 51 (пен), Деулофеу, 83 – Дибала, 3, Куадрадо, 23

Болонья – Салернитана – 3:2

Голы: Де Сильвести, 59, 77, Арнаутович,75 – Бонаццоли, 51 (пен), Кулибали, 70

Удаления: Сориано, 50, Схаутен, 88 (вторая желтая) – Страндберг, 35 (вторая желтая)

Наполи – Венеция – начало в 21:45

Рома – Фиорентина – начало в 21:45

Удинезе в родных стенах принимал Ювентус. Интересно, что на этот, первый официальный матч в сезоне, звездный форвард "бьянконерри" Роналду остался в запасе. Однако, это не помешало им уже на третьей минуте вырваться вперед – отличился Дибала. В середине тайма туринцы закрепили преимущество – один положил Куадрадо, а Дибала записал в свой актив еще и ассист.

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После перерыва рефери назначил одиннадцатиметровый за фол Щенсны в штрафной. Его без особых проблем реализовал Перейра. После этого хозяева продолжили отчаянные попытки сравнять счет и уже под занавес тайма еще один сумел забить Деулофеу. До конца матча шокированы туринцы так пытались вернуть себе преимущество и на последних минутах компенсированного времени Кьеза сумел это сделать, но его гол был отменен после просмотра VAR – офсайд. В итоге – боевая ничья – 2:2.

В параллельном поединке новичок Серии А Салернитана на выезде встречалась с Болоньей. Первая половина встречи запомнилась лишь удалением Страндберга, который за несколько минут умудрился получить две желтые карточки – первую за фол, а вторую за игру рукой.

Сразу после перерыва Сориано заработал прямую красную за грубый фол и рефери назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев. Его без особых проблем реализовал Бонаццоли. Однако, подопечные Синиши Михайловича очень быстро отыгрались – уже на 59-й отличился Де Сильвестри. Чуть позже гости снова вырвались вперед благодаря усилиям Кулибали, но игроки Болоньи не собирались сдаваться и через несколько минут Артаутович снова сравнял счет, а на 77-й их вывел вперед Де Сильвестри, который записал в свой актив дубль. В конце матча состоялось еще одно удаление – Схаутен тоже получил вторую желтую, однако на результат это не повлияло и финальный свисток зафиксировал победу Болоньи – 3:2.

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