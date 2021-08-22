Ювентус сенсаційно втратив очки з Удінезе, Болонья у божевільній перестрілці з трьома вилученнями здолала Салернітану
В рамках 1-го туру італійської Серії А було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2020/21, 1-й тур
Удінезе – Ювентус – 2:2
Голи: Перейра, 51 (пен), Деулофеу, 83 – Дибала, 3, Куадрадо, 23
Болонья – Салернітана – 3:2
Голи: Де Сільвесті, 59, 77, Арнаутовіч,75 – Бонаццолі, 51 (пен), Кулібалі, 70
Вилучення: Соріано, 50, Схаутен, 88 (друга жовта) – Страндберг, 35 (друга жовта)
Наполі – Венеція – початок о 21:45
Рома – Фіорентина – початок о 21:45
Удінезе у рідних стінах приймав Ювентус. Цікаво, що на цей, перший офіційний матч у сезоні, зірковий форвард "б'янконеррі" Роналду залишився у запасі. Однак, це не завадило їм вже на третій хвилині вирватись уперед – відзначився Дибала. У середині тайму туринці закріпили перевагу – один поклав Куадрадо, а Дибала записав до свого активу ще й асист.
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Після перерви рефері призначив одинадцятиметровий за фол Щенсни у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Перейра. Після цього господарі продовжили відчайдушні спроби зрівняти рахунок і вже під завісу тайму ще один зумів забити Деулофеу. До кінця матчу шоковані туринці так намагались повернути собі перевагу й на останніх хвилинах компенсованого часу Роналду таки зумів це зробити, але його гол було скасовано після перегляду VAR – офсайд. У підсумку – бойова нічия – 2:2.
У паралельному поєдинку новачок Серії А Салернітана на виїзді зустрічалась із Болоньєю. Перша половина зустрічі запам'яталась лише вилученням Страндберга, який за кілька хвилин примудрився отримати дві жовті картки – першу за фол, а другу за гру рукою.
Одразу після перерви Соріано заробив пряму червону за грубий фол і рефері призначив одинадцятиметровий у ворота господарів. Його без особливих проблем реалізував Бонаццолі. Однак, підопічні Сініші Міхайловіча дуже швидко відігрались – вже на 59-й відзначився Де Сільвестрі. Трохи згодом гості знову вирвались уперед завдяки зусиллям Кулібалі, але гравці Болоньї здаватись не збирались й за декілька хвилин Артаутовіч знову зрівняв рахунок, а на 77-й їх вивів уперед Де Сільвестрі, який записав до свого активу дубль. Наприкінці матчу відбулось ще одне вилучення – Схаутен теж отримав другу жовту, однак на результат це не вплинуло і фінальний свисток зафіксував перемогу Болоньї – 3:2.
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