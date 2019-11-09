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Ювентус рискует потерять Роналду на матч против Милана

16:42 60 Читати українською
Ювентус рискует потерять Роналду на матч против Милана
Криштиану Роналду / Getty images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри накануне матча 12-го тура Серии А с Миланом рассказал о проблемах со здоровьем нападающего Криштиану Роналду.

 

"Милан начал чемпионат не лучшим образом, но это хорошая команда, которая может добиться успеха в отдельном поединке. Матч будет непростым, нам придется играть с другой интенсивностью, чем в среду в Лиге чемпионов.

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Милан постепенно находит свою игру, хотя до сих пор испытывает определенные сложности. Это хорошая команда, состоящая из множества молодых игроков, у нее хорошая база. Я не знаю, сколько времени им потребуется, чтобы вернуться на вершину.

Я до сих пор не знаю, будет ли играть Роналду. Я точно знаю, что у него нет ничего серьезного, только небольшая боль в колене, которая мешает держать равновесие. Мы будем решать завтра утром", – цитирует Сарри пресс-служба Ювентуса.

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Маурицио Сарри Маурицио Сарри Ювентус - Милан Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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