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Ювентус начал переговоры с Райолой по трансферу Холанда

10:38 37 Читати українською
Ювентус начал переговоры с Райолой по трансферу Холанда
Эрлинг Холланд / Getty images

Норвежский нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд имеет все шансы следующий сезон начать в другой команде.

В приглашении 19-летнего форварда заинтересован туринский Ювентус, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, "бьянконери" уже провели предварительные переговоры с Мино Райолой, представляющим интересы игрока. Ожидается, что Ювентус планирует воспользоваться хорошими отношениями с известным агентом, который прошлым летом привез в Турин Маттейса Де Лигта.

Напомним, Холанд стал одной из главных сенсаций группового этапа текущей Лиги чемпионов – юный бомбардир Зальцбурга успел наколотить в ворота соперников 7 голов в четырех стартовых турах.

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