Ювентус ризикує втратити Роналду на матч проти Мілана

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі напередодні матчу 12-го туру Серії А з Міланом розповів про проблеми зі здоров'ям нападника Кріштіану Роналду.

"Мілан почав чемпіонат не найкращим чином, але це хороша команда, яка може досягти успіху в окремому поєдинку. Матч буде непростим, нам доведеться грати з іншою інтенсивністю, ніж у середу в Лізі чемпіонів.

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Мілан поступово знаходить свою гру, хоч досі відчуває певні складнощі. Це хороша команда, що складається з безлічі молодих гравців, у неї гарна база. Я не знаю, скільки часу їм буде потрібно, щоб повернутися до вершини.

Я досі не знаю, чи буде грати Роналду. Я точно знаю, що у нього немає нічого серйозного, тільки невеликий біль у коліні, який заважає утримувати рівновагу. Ми будемо вирішувати завтра вранці", – цитує Саррі прес-служба Ювентуса.

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