Туринский клуб очень "сухо" попрощался с 31-летним футболистом. Никакого сообщения на официальном сайте. Лишь короткий пост в соцсетях: "Контракт Аарона Рэмзи с Ювентусом разорван по обоюдному согласию".

Фаны Ювентуса поиздевались над Рэмзи во время автограф-сессии

Таким образом, туринский клуб приблизился к подписанию полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса. Правда, за аргентинца придется заплатить от 15 до 20 млн евро. По информации СМИ, Рэмзи может присоединиться к новичку АПЛ Ноттингем Форест.

Напомним, валлиец перебрался в Турин летом 2019 также на правах свободного агента. Однако Рэмзи не сумел стать незаменимым игроком Ювентуса, хотя и получал 7 млн евро в год. Вторую половину прошлого сезона провел в Рейнджерс на правах аренды.

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