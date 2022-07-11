Полузащитник сборной Уэльса не смог прижиться в Ювентусе. Его считают одним из трансферных провалов клуба, хотя он переходил на правах свободного агента. Фаны считают, что Рэмзи далек от игры на 7 млн ​​евро, которые получает каждый сезон.

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Именно из-за большой зарплаты не так просто найти новый клуб для 31-летнего валлийца. Болельщики очень хотят, чтобы Юве наконец-то избавился от игрока. Иногда намеки слишком прозрачны. Накануне после прохождения медосмотра игроки "бьянконери" раздавали автографы тифози. Один из них подсунул Рэмзи для подписи лист бумаги с текстом "rescissione contrattuale", что в переводе означает "расторжение контракта". Аарон подписал.