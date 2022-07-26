Туринський клуб дуже "сухо" попрощався з 31-річним футболістом. Жодного повідомлення на офіційному сайті. Лише коротенький пост у соцмережах: "Контракт Аарона Ремзі з Ювентусом розірваний за обопільною згодою".

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Таким чином туринський клуб наблизився до підписання півзахисника ПСЖ Леандро Паредеса. Щоправда, за аргентинця доведеться заплатити від 15 до 20 млн євро. За інформацією ЗМІ, Ремзі може приєднатися до новачка АПЛ Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, валлієць перебрався у Турин влітку 2019 року також на правах вільного агента. Однак Ремзі не зумів стати незамінним гравцем Ювентуса, хоча й отримував 7 млн євро на рік. Другу половину минулого сезону провів у Рейнджерс на правах оренди.

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