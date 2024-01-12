Кубок Італії, 1/4 фіналу

Ювентус – Фрозіноне – 4:0

Голи: Мілік, 11 (з пенальті), 38, 48, Йілдіз, 61

У 400-му матчі Массіміліано Аллегрі на чолі Ювентуса туринська команда розгромила Фрозіноне і вийшла в півфінал Кубка Італії, в якому зіграє з Лаціо. Перемога в цьому турнірі далася "Старій синьйорі" набагато легше, ніж у чемпіонаті кількома тижнями раніше – тоді Юве обіграв Фрозіноне всього лише з перевагою в один м'яч (2:1).

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Тепер же впевнену перемогу вдалося здобути завдяки новій зв'язці форвардів – Мілік-Йілдіз – вона стала можливою через застуду Душана Влаховіча. У підсумку Аркадіушу підкорився хет-трик (поляк забив і четвертий м'яч, який після перевірки все-таки був скасований), а юний турок довершив розгром четвертим голом. До слова, востаннє гравець Юве оформляв хет-трик у матчі Кубка Італії 2006 року – тоді легендарний Алекс Дель П'єро знищив Фіорентину.

Ще одним тіньовим героєм зустрічі став Маккенні, який записав на свій рахунок дві гольові передачі.

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