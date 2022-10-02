Обе команды неудачно начали сезон. Руководство Болоньи даже решилось на перестановки на тренерском мостике – Синишу Михайловича заменил Тиагу Мотта. Тем временем, Массимилиано Аллегри, казалось, спасала лишь его огромная зарплата. Туринцы банально финансово не могут позволить себе смену тренера посреди сезона. Хотя после сегодняшнего матча критикам придется немного поутихнуть.

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В первом тайме мы увидели классическую команду Аллегри. Ювентус поймал соперника на контратаке и после этого начал откровенно оборонять добытый результат, отдав инициативу Болонье. Другое дело, что "россоблу" так и не смогли организовать ничего хотя бы с намеком на опасность. Любые иллюзии на камбэк испарились во втором тайме, когда в течение трех минут Юве забил еще два мяча. Сначала Влахович в четвертый раз подряд отличился в воротах Болоньи, а позже Милик мощным ударом довел дело до разгрома, установив окончательный счет.

Благодаря этой победе Ювентус набрал 13 очков и поднялся на 7-е место турнирной таблицы Серии А. Туринцы сократили расстояние до зоны еврокубков до трех зачетных пунктов. За два матча (оба проиграны) под руководством Тиагу Мотты Болонья не забила ни одного гола и остается возле зоны вылета.