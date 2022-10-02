Обидві команди невдало почали сезон. Керівництво Болоньї навіть зважилося на перестановки на тренерському містку – Сінішу Міхайловіча замінив Тьягу Мотта. Тим часом, Массіміліано Аллегрі, здавалося, рятувала лише його величезна зарплата. Туринці банально фінансово не можуть дозволити собі зміну тренера посеред сезону. Хоча після сьогоднішнього матчу критикам доведеться трішки затихнути.

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У першому таймі ми побачили класичну команду Аллегрі. Ювентус упіймав суперника на контратаці й після цього почав відверто обороняти здобутий результат, віддавши ініціативу Болоньї. Інша справа, що "россоблу" так і не змогли організувати нічого бодай із натяком на небезпеку. Будь-які ілюзії на камбек випарувалися в другому таймі, коли упродовж трьох хвилин Юве забив ще два м'ячі. Спочатку Влаховіч вчетверте поспіль відзначився у воротах Болоньї, а пізніше Мілік потужним ударом довів справу до розгрому, встановивши остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі Ювентус набрав 13 очок та піднявся на 7-ме місце турнірної таблиці Серії А. Туринці скоротили відстань до зони єврокубків до трьох залікових пунктів. За два матчі (обидва програні) під керівництвом Тьягу Мотти Болонья не забила жодного гола та залишається біля самісінької зони вильоту.