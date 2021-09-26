Нападающий Ювентуса Пауло Дибала отреагировал на свою травму в матче 6-го тура Серии А против Сампдории.

"Жаль, что мне пришлось покинуть поле. Но я рад, что Ювентус победил. Завтра я пройду медобследование. Но уже сейчас я думаю о скором возвращении на поле", – написал Дибала в своем Instagram.

Дибала в слезах ушел с поля – форвард Ювентуса успел забить гол и получил травму на ровном месте

Напомним, Пауло Дибала хромая ушел с поля на 22-й минуте матча 6-го тура Серии А Ювентус – Сампдория (3:2). Аргентинец подвернул ногу, пытаясь перехватить мяч. Однако перед этим он успел открыть счет на 10-й минуте. Наставник Юве Массимилиано Аллегри уже отметил, что Дибала, как и Альваро Мората, пропустят матч против Челси в Лиге чемпионов.

К слову, аргентинец в 6 матчах текущего сезона забил 3 гола и 2 ассиста в составе Ювентуса.

Ювентус в тяжелом матче перестрелял Сампдорию, Эмполи одолел Болонью и другие матчи 6-го тура Серии А