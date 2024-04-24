Лацио дома одолел Ювентус (2:1), однако по сумме двух матчей вылетел из Коппа Италия.

Кубок Италии, полуфинал

Лацио – Ювентус – 2:1 (по сумме двух матчей – 2:3)

Голы: Кастельянос, 12, 49 – Милик, 82

Ювентус выиграл домашний полуфинал 2:0, но на выезде был плох. Туринцев тотально переиграл Лацио, который с Игорем Тудором стал агрессивнее и даже сильнее. Героем хозяев оказался Тати Кастельянос. Появление испанца, а не капитана Иммобиле, полностью себя оправдало.

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Кастельянос забил быстрый гол, замкнув подачу с углового. В конце первого тайма Тати испортил выход один на один, однако сразу после перерыва реабилитировался. Фелипе Андерсон и Луис Альберто помогли форварду оформить дубль. Впоследствии и хет-трик мог быть.

Ювентус выглядел разбитым. Партнеры выводили Влаховича на ударные позиции (4 выстрела из пределов штрафной), но серб не превратил ни один полумомент в гол. Все изменили замены – два джокера Аллегри сделали решающий гол. Веа прострелил, а Милик с метра занес мяч в ворота.

"Бьянконери" вышли в финал Кубка Италии и могут спасти сезон трофеем. В решающем матче Юве сыграет с победителем пары Фиорентина – Аталанта.