Туринский коллектив поработал с художником и техническим спонсором. Результатом стала новая нетипичная для Юве экипировка.

Для разработки четвертого комплекта формы "Старая синьора" объединилась с бразильским уличным художником Эдуардо Коброй и немецкой компанией Adidas, сообщает официальный сайт клуба .

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Экипировка выполнена полностью из переработанных материалов. Разработчики объединили синий, белый и желтый цвета, разместив по всей футболке геометрические фигуры. Можно увидеть на ней и ромбы с цветами флага Украины.

Надеть новые футболки Ювентус сможет уже завтра, 16 апреля, в матче 33-го тура Серии А против Болоньи. Сейчас подопечные Массимилиано Аллегри расположились на четвертой строчке.