Ювентус презентував яскраву форму, розроблену у співпраці з художником – є українські мотиви
Туринський колектив попрацював з митцем та своїм технічним спонсором. Результатом стало нове нетипове для Юве екіпірування.
Для розробки четвертого комплекту форми "Стара синьйора" об'єдналась з бразильським вуличним художником Едуардо Коброю й німецькою компанією Adidas, інформує офіційний сайт клубу.
Американський клуб зробив розкішну форму у кольорах України: фото краси
Екіпірування виконане повністю з перероблених матеріалів. Розробники поєднали синій, білий та жовтий кольори, розмістивши на всій футболці геометричні фігури. Можна побачити на ній і ромби з кольорами прапора України.
Одягнути нові футболки Ювентус матиме можливість вже завтра, 16 квітня, у матчі 33-го туру Серії А проти Болоньї. Зараз підопічні Массіміліано Аллегрі розташувались на четвертій сходинці.
Аталанта програла Лейпцигу та вилетіла з Ліги Європи – Маліновський міг врятувати, але втратив останній шанс на ЛЧ