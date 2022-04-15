Туринський колектив попрацював з митцем та своїм технічним спонсором. Результатом стало нове нетипове для Юве екіпірування.

Для розробки четвертого комплекту форми "Стара синьйора" об'єдналась з бразильським вуличним художником Едуардо Коброю й німецькою компанією Adidas, інформує офіційний сайт клубу.

Американський клуб зробив розкішну форму у кольорах України: фото краси

Екіпірування виконане повністю з перероблених матеріалів. Розробники поєднали синій, білий та жовтий кольори, розмістивши на всій футболці геометричні фігури. Можна побачити на ній і ромби з кольорами прапора України.

Одягнути нові футболки Ювентус матиме можливість вже завтра, 16 квітня, у матчі 33-го туру Серії А проти Болоньї. Зараз підопічні Массіміліано Аллегрі розташувались на четвертій сходинці.

Аталанта програла Лейпцигу та вилетіла з Ліги Європи – Маліновський міг врятувати, але втратив останній шанс на ЛЧ