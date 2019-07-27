Ювентус повесил ценник на Манджукича – нападающим интересуются Бавария и Эвертон

Туринский Ювентус готов продать своего нападающего Марио Манджукича только за определенную сумму.

Итальянский гранд установил цену на хорватского нападающего Марио Манджукича – 25 миллионов евро, сообщает Сalciomercato.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Напомним, в услугах 33-летнего нападающего заинтересован английский Эвертон. Также хорватского форварда хочет вернуть мюнхенская Бавария, за которую Манджукич выступал долгое время.

К слову, в прошлом сезоне Манджукич провел за Ювентус 33 матча во всех турнирах, где забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Кроме того, 33-летний форвард стал серебряным призером чемпионата мира-2018.

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