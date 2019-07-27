toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО УПЛ

Ювентус повісив цінник на Манджукіча – нападником цікавиться Баварія та Евертон

19:10 114 Читать на русском
Ювентус повісив цінник на Манджукіча – нападником цікавиться Баварія та Евертон
Маріо Манджукіч / Reuters

Туринський Ювентус готовий продати свого нападника Маріо Манджукіча лише за певну суму.

Італійський гранд встановив ціну на хорватського нападника Маріо Манджукіча – 25 мільйонів євро, повідомляє Сalciomercato.com з посиланням на Corriere dello Sport.

Ювентус запропонує Манчестер Юнайтед обмін зірковими форвардами, – Sky Sports

Нагадаємо, у послугах 33-річного нападника зацікавлений англійський Евертон. Також хорватського форварда хоче повернути мюнхенська Баварія, за яку Манджукіч виступав тривалий час.

До слова, у минулому сезоні Манджукіч провів за Ювентус 33 матчі в усіх турнірах, де забив 10 голів та віддав 7 результативних передач. Крім того, 33-річний форвард став срібним призером чемпіонату світу-2018.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Атлетіко знищив Реал у надрезультативному матчі Міжнародного кубка чемпіонів
08:27
5878
Теги
Трансфери Ювентус Ювентус Італія Трансфери Ювентуса Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Баварія Баварія Евертон Евертон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
30
хв
Ворскла
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук