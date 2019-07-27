Ювентус повісив цінник на Манджукіча – нападником цікавиться Баварія та Евертон

Туринський Ювентус готовий продати свого нападника Маріо Манджукіча лише за певну суму.

Італійський гранд встановив ціну на хорватського нападника Маріо Манджукіча – 25 мільйонів євро, повідомляє Сalciomercato.com з посиланням на Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, у послугах 33-річного нападника зацікавлений англійський Евертон. Також хорватського форварда хоче повернути мюнхенська Баварія, за яку Манджукіч виступав тривалий час.

До слова, у минулому сезоні Манджукіч провів за Ювентус 33 матчі в усіх турнірах, де забив 10 голів та віддав 7 результативних передач. Крім того, 33-річний форвард став срібним призером чемпіонату світу-2018.

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