Игуаин может перебраться в МЛС

Форвард туринского Ювентуса Гонсало Игуаин попал в сферу интересов американского ДС Юнайтед.

"Черно-красные" заинтересованы в подписании аргентинского форварда, сообщает The Washington Post.

Карраскаль может стать ключом к трансферу Игуаина из Ювентуса

Цвета ДС Юнайтед защищает старший брат Игуаина – Федерико. Американский клуб надеется, что желание быть рядом с братом поможет убедить ветерана Юве переехать за океан. Правда, конкретного предложения ни к Игуаину, ни к "Старой синьоре" пока не поступало. На опытного нападающего всерьез претендует его родной клуб – Ривер Плейт.

В нынешнем сезоне Гонсало Игуаин провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и оформил 8 ассистов.

"С детьми я становлюсь помойкой": экс-одноклубник Шевченко шокировал горой мышц – он покинул футбол 8 лет назад