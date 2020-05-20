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Игуаин может перебраться в МЛС

20 мая 22:46 13 Читати українською
Игуаин может перебраться в МЛС
Гонсало Игуаин / ФК Ювентус

Форвард туринского Ювентуса Гонсало Игуаин попал в сферу интересов американского ДС Юнайтед.

"Черно-красные" заинтересованы в подписании аргентинского форварда, сообщает The Washington Post.

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Цвета ДС Юнайтед защищает старший брат Игуаина – Федерико. Американский клуб надеется, что желание быть рядом с братом поможет убедить ветерана Юве переехать за океан. Правда, конкретного предложения ни к Игуаину, ни к "Старой синьоре" пока не поступало. На опытного нападающего всерьез претендует его родной клуб – Ривер Плейт.

В нынешнем сезоне Гонсало Игуаин провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и оформил 8 ассистов.

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