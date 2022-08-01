Американец Вестон Маккенни не будет помощником для Массимилиано Аллегри в первых матчах сезона.

23-летний центральный полузащитник получил повреждение левого плеча. На восстановление ему потребуется минимум три недели, сообщает официальный сайт Ювентуса .

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Маккенни точно пропустит стартовые поединки новой кампании Серии А. Ювентус сыграет против Сассуоло в первом туре, матч запланирован на 15 августа. Ожидать возвращения Вестона можно примерно на матчи с Сампдорией или Ромой (22 и 27 числа соответственно).

К слову, игрок сборной США в прошлом сезоне провел 29 поединков за "Старую синьору" во всех турнирах, а еще около 20 встреч пропустил из-за травм.