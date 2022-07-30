Ювентус готов подписать капризную звезду Барсы только по сложной схеме – каталонцы получат деньги через год
Ювентус ждет от Барсы уступок, чтобы договориться о переходе нападающего Мемфиса Депая.
Этим летом туринцы не могут позволить себе полноценный выкуп нидерландца, сообщает Sport.es.
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Контракт Депая с Барселоной истекает через год, поэтому каталонцы не могут медлить. Клубы ведут переговоры по компромиссному варианту. Барселона должна продлить Депая на дополнительный год и отпустить в Ювентус на правах аренды с пунктом об обязательном выкупе. "Кулес" получат желаемые 20 млн евро, но уже следующим летом.
Правда, есть проблема с желаниями самого Депая. Год назад нидерландец пошел на большие уступки ради переезда на Камп Ноу и не хочет так просто покидать клуб. Впрочем, сейчас у Барсы достаточно вариантов в атаке, поэтому она надеялась улучшить свое финансовое положение, продав Мемфиса.
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