Этим летом туринцы не могут позволить себе полноценный выкуп нидерландца, сообщает Sport.es.

Барселона нашла сенсационное решение проблемы де Йонга, не желающего уходить из клуба

Контракт Депая с Барселоной истекает через год, поэтому каталонцы не могут медлить. Клубы ведут переговоры по компромиссному варианту. Барселона должна продлить Депая на дополнительный год и отпустить в Ювентус на правах аренды с пунктом об обязательном выкупе. "Кулес" получат желаемые 20 млн евро, но уже следующим летом.

Правда, есть проблема с желаниями самого Депая. Год назад нидерландец пошел на большие уступки ради переезда на Камп Ноу и не хочет так просто покидать клуб. Впрочем, сейчас у Барсы достаточно вариантов в атаке, поэтому она надеялась улучшить свое финансовое положение, продав Мемфиса.

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