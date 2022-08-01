Американець Вестон Маккенні не буде помічником для Массіміліано Аллегрі у перших матчах сезону.

23-річний центральний півзахисник зазнав пошкодження лівого плеча. На відновлення йому буде потрібно мінімум три тижні, інформує офіційний сайт Ювентуса.

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Відтак, Маккенні точно пропустить стартові поєдинки нової кампанії Серії А. Ювентус зіграє проти Сассуоло у першому турі, матч запланований на 15 серпня. Очікувати повернення Вестона можна приблизно на матчі з Сампдорією чи Ромою (22 і 27 числа відповідно).

До слова, гравець збірної США минулого сезону провів 29 поєдинків за "Стару синьйору" у всіх турнірах, а ще близько 20 зустрічей пропустив через травми.

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