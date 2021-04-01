Проблемы наставника Ювентуса Андреа Пирло не ограничиваются только угрозой отставки.

Леонардо Бонуччи вернулся в Ювентус из сборной Италии и сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт туринского клуба.

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Также COVID-19 обнаружили и у другого защитника "Старой Синьоры" Мэри Демираля. Оба защитники отправлены на самоизоляцию, симптомов у футболистов нет.

Напомним, Юве сохраняет лишь призрачные шансы побороться в нынешнем сезоне за золото Серии А, после 27-ми туров подопечные Пирло отстают на 10 очков от Интера.

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