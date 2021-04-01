"Ваші відмазки нікому не потрібні": Шевченка будуть "жорстко розвалювати", пахне відставкою, тренер Коноплянки лютує
"Футбол 24" із розгромною критикою експертів на адресу збірної України після сенсаційної нічиєї з Казахстаном (1:1) у 3-му турі відбору ЧС-2022.
Жах та сором.
Нічия зі збірною Казахстану – це, на жаль, не першоквітневий жарт, а гіркі реалії. Розплата за безпечність і недооцінку.
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Журналіст Zaxid.net Андрій Дрозда саркастично підсумовує.
Колишній автор Футбол 24 Іван Вербицький прикрашає сумний факт світлиною чарівної Влади Зінченко.
Журналіст всеукраїнської газети Експрес Максим Качурівський – про новий рівень нашої команди.
Керівник спортивної редакції Нового времени Андрій Синявський припускає, що історія могла піти іншим шляхом.
Екс-головред "Українського футболу" Сергій Бондаренко – про нефартового персонажа.
Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк ріже по-живому.
Головний редактор Трибуни Олег Щербаков згадує неприємну історію, як поєдинки проти Фінляндії і Казахстану перенесли із Арени Львів буквально в останню мить.
Солідарний з ним і Артем Франков, головний редактор журналу Футбол.
Фоззі із ТНМК – про наші тюнінговані граблі, італійські.
Журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас хотів би стерти з пам'яті вчорашній вечір.
Його колега Кирило Круторогов тримається більш позитивної хвилі.
У Юрія Кевліча, першого тренера Євгена Коноплянки, своя правда.
Спортивний журналіст Руслан Свірін підходить по-філософськи: "Півень теж думав, допоки в суп не потрапив".
Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло: "Сьогодні ми побачили реальну вартість наших гравців".
Скаут Алекс Великих: потрібно не боротися, а грати у футбол!
Оглядач Трибуни Олександр Сажко констатує: запас фарту – вичерпався.
Сергій Тищенко, автор Футбол 24 і Gazeta.ua, передбачає близьку відставку Шевченка.
Зрештою, над власною бідою потрібно вміти посміятися. Як це робить Брутальний футбол.
Україна не переграла Казахстан у шаленому матчі – друге поспіль домашнє фіаско у відборі ЧС-2022