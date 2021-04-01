"Футбол 24" із розгромною критикою експертів на адресу збірної України після сенсаційної нічиєї з Казахстаном (1:1) у 3-му турі відбору ЧС-2022.

Жах та сором.

Нічия зі збірною Казахстану – це, на жаль, не першоквітневий жарт, а гіркі реалії. Розплата за безпечність і недооцінку.

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Журналіст Zaxid.net Андрій Дрозда саркастично підсумовує.

Колишній автор Футбол 24 Іван Вербицький прикрашає сумний факт світлиною чарівної Влади Зінченко.

Журналіст всеукраїнської газети Експрес Максим Качурівський – про новий рівень нашої команди.

Керівник спортивної редакції Нового времени Андрій Синявський припускає, що історія могла піти іншим шляхом.

Екс-головред "Українського футболу" Сергій Бондаренко – про нефартового персонажа.

Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк ріже по-живому.

Головний редактор Трибуни Олег Щербаков згадує неприємну історію, як поєдинки проти Фінляндії і Казахстану перенесли із Арени Львів буквально в останню мить.

Солідарний з ним і Артем Франков, головний редактор журналу Футбол.

Фоззі із ТНМК – про наші тюнінговані граблі, італійські.

Журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас хотів би стерти з пам'яті вчорашній вечір.

Його колега Кирило Круторогов тримається більш позитивної хвилі.

У Юрія Кевліча, першого тренера Євгена Коноплянки, своя правда.

Спортивний журналіст Руслан Свірін підходить по-філософськи: "Півень теж думав, допоки в суп не потрапив".

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло: "Сьогодні ми побачили реальну вартість наших гравців".

Скаут Алекс Великих: потрібно не боротися, а грати у футбол!

Оглядач Трибуни Олександр Сажко констатує: запас фарту – вичерпався.

Сергій Тищенко, автор Футбол 24 і Gazeta.ua, передбачає близьку відставку Шевченка.

Зрештою, над власною бідою потрібно вміти посміятися. Як це робить Брутальний футбол.

Україна не переграла Казахстан у шаленому матчі – друге поспіль домашнє фіаско у відборі ЧС-2022