Проблеми наставника Ювентуса Андреа Пірло не обмежуються лише загрозою відставки.

Леонардо Бонуччі повернувся до Ювентуса зі збірної Італії і здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

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Також COVID-19 виявили і в іншого оборонця "Старої Синьйори" Мері Деміраля. Обидва захисники відправлені на самоізоляцію, симптомів у футболістів немає.

Нагадаємо, Юве зберігає лише примарні шанси поборотись у нинішньому сезоні за золото Серії А, після 27-ми турів підопічні Пірло відстають на 10 очок від Інтера.

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