У туринцев не осталось турнирных задач в Серии А. Отыграть десятиочковое отставание от Интера практически невозможно, поэтому руководство уже оценивает перспективы на будущее этой команды и этого тренерского штаба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Буффон разочарован уровнем доверия Пирло и планирует во второй раз покинуть Ювентус

По информации издания, Андреа Пирло могут уволить уже после матча с Наполи, который запланирован на 7 апреля. Поединки с Торино (3 апреля) и "партенопейцами" будут решающими для наставника "Старой синьоры". В случае неудачи в этих встречах специалист будет отправлен в отставку.

Напомним, Ювентус вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а также расположились на третьем месте в чемпионате Италии. Туринцы под руководством Пирло набрали 55 очков в 27 матчах Серии А и вышли в финал Кубка Италии, в котором сыграют против Аталанты.

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