Ювентус и Болонья разошлись миром в поединке 32-го тура Серии А. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Воскресную программу Серии А завершали Болонья и Ювентус. "Старая синьора" имела возможность подняться на второе место из-за поражения Лацио от Интера. Впрочем, уже на 10 минуте туринцы получили болезненный удар: Орсолини завалили в штрафной, а судья назначил пенальти после просмотра VAR. Сам пострадавший его и реализовал.

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До перерыва Ювентус также получил право на пенальти – защитник наступил на ногу Милику прямо на линии штрафной, оставив поляка без бутсы. Аркадиуш взялся пробивать одиннадцатиметровый, но опозорился, попытавшись выполнить его в манере Роберта Левандовски.

Аллегри немного освежил состав после перерыва, выпустив Суле и Илинга. Последний и помог Ювентусу отыграться, пройдя по левому флангу и прострелив – мяч отскочил к Милику, который с разворота попал в дальний нижний угол. Несмотря на попытки "Старой синьоры" забить победный гол, игра завершилась ничьей.

Таким образом, Ювентус набрал 60 очков и остался третьим, а Болонья с 45 пунктами вернулась на 8 место.

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