Ювентус та Болонья розійшлись миром у поєдинку 32-го туру Серії А. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Недільну програму Серії А завершували Болонья та Ювентус. "Стара синьйора" мала нагоду піднятись на друге місце через поразку Лаціо від Інтера. Втім, уже на 10 хвилині туринці отримали болючий удар: Орсоліні завалили у штрафному, а суддя призначив пенальті після перегляду VAR. Сам постраждалий його і реалізував.

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До перерви Ювентус також заробив право на пенальті – захисник наступив на ногу Міліку прямісінько на лінії карного, залишивши поляка без бутса. Аркадіуш взявся пробивати одинадцятиметровий, але зганьбився, спробувавши виконати його у манері Роберта Лєвандовскі.

Аллегрі трохи освіжив склад по перерві, випустивши Суле та Ілінга. Останній і допоміг Ювентусу відігратись, пройшовши лівим флангом та простріливши – м'яч відскочив до Міліка, який з розвороту поцілив у дальній нижній кут. Попри намагання "Старої синьйори" забити переможний гол, гра завершилась нічиєю.

Таким чином, Ювентус набрав 60 очок та залишився третім, а Болонья з 45 пунктами повернулась на 8 сходинку.

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