"Старая синьора" снова потеряла очки в Серии А. Смотрите видеообзор матча Ювентус – Сассуоло (1:2).

После провального старта сезона Ювентус нашел победный путь и выдал 9-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Оборвалась она в домашнем матче с Сассуоло.

Ювентус больше владел мячом, но качественных моментов почти не создавал. Ставка на очередную победу 1:0 не сработала – в конце первого тайма "бьянконери" пропустили.

После перерыва Юве сравнял счет благодаря стандарту. Впрочем, на последних секундах позволил Сассуоло на контратаке вырвать победу. Решающий гол забил Максим Лопес. Ювентус занимает 7 место в таблице Серии А.

Ювентус – Сассуоло: видео голов и обзор матча