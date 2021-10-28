Ювентус потерял беспроигрышную серию на последних секундах – видео голов и обзор матча против Сассуоло
13:17 - Читати українською
"Старая синьора" снова потеряла очки в Серии А. Смотрите видеообзор матча Ювентус – Сассуоло (1:2).
Давиде Фраттези 44’
Максим Лопес 90+5’
44’ Давиде Фраттези
90+5’ Максим Лопес
После провального старта сезона Ювентус нашел победный путь и выдал 9-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Оборвалась она в домашнем матче с Сассуоло.
Ювентус больше владел мячом, но качественных моментов почти не создавал. Ставка на очередную победу 1:0 не сработала – в конце первого тайма "бьянконери" пропустили.
После перерыва Юве сравнял счет благодаря стандарту. Впрочем, на последних секундах позволил Сассуоло на контратаке вырвать победу. Решающий гол забил Максим Лопес. Ювентус занимает 7 место в таблице Серии А.
Ювентус – Сассуоло: видео голов и обзор матча
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