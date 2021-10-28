Ювентус втратив безпрограшну серію на останніх секундах – відео голів і огляд матчу проти Сассуоло
13:02 - Читать на русском
"Стара синьйора" знову втратила очки в Серії А. Дивіться відеоогляд матчу Ювентус – Сассуоло (1:2).
Давіде Фраттезі 44’
Максім Лопес 90+5’
44’ Давіде Фраттезі
90+5’ Максім Лопес
Після провального старту сезону Ювентус знайшов переможний шлях і видав 9-матчеву безпрограшну серію в усіх турнірах. Обірвалася вона в домашньому матчі з Сассуоло.
Ювентус більше володів м'ячем, однак якісних моментів майже не створював. Ставка на чергову перемогу 1:0 не спрацювала – наприкінці першого тайму "б'янконері" пропустили.
По перерві Юве зрівняв рахунок завдяки стандарту. Втім, на останніх секундах дозволив Сассуоло на контратаці вирвати перемогу. Вирішальний гол забив Максім Лопес. Ювентус наразі посідає 7 місце в таблиці Серії А.
Ювентус – Сассуоло: відео голів і огляд матчу
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