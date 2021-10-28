"Стара синьйора" знову втратила очки в Серії А. Дивіться відеоогляд матчу Ювентус – Сассуоло (1:2).

Після провального старту сезону Ювентус знайшов переможний шлях і видав 9-матчеву безпрограшну серію в усіх турнірах. Обірвалася вона в домашньому матчі з Сассуоло.

Ювентус більше володів м'ячем, однак якісних моментів майже не створював. Ставка на чергову перемогу 1:0 не спрацювала – наприкінці першого тайму "б'янконері" пропустили.

По перерві Юве зрівняв рахунок завдяки стандарту. Втім, на останніх секундах дозволив Сассуоло на контратаці вирвати перемогу. Вирішальний гол забив Максім Лопес. Ювентус наразі посідає 7 місце в таблиці Серії А.

Ювентус – Сассуоло: відео голів і огляд матчу