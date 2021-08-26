Руководство Ювентуса не любит, когда переговоры проиходят за их спиной.

Ювентус смирился с потенциальной потерей Криштиану Роналду, сообщает журналист Гонсалу Лопеш в Twitter.

Роналду согласовал переход в Манчестер Сити, – журналист

Туринцы не намерены срывать трансфер, но боссы клуба требуют у агента 36-летнего португальца официального запроса от Манчестер Сити. Ранее отмечалось, что сам Криштиану уже разговаривал с наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой.

Действующий контракт Роналду с Юве завершается летом 2022-го, поэтому это последний шанс для туринцев что-то заработать на трансфере форварда.

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