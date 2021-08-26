Керівництво Ювентуса не любить, коли перемовини відбуваються за їхньою спиною.

Ювентус змирився з потенційною втратою Кріштіану Роналду, повідомляє журналіст Гонсалу Лопеш у Twitter.

Роналду узгодив перехід у Манчестер Сіті, – журналіст

Туринці не мають наміру зривати трансфер, але боси клубу вимагають в агента 36-річного португальця офіційного запиту з Манчестер Сіті. Раніше зазначалось, що сам Кріштіану вже розмовляв з наставником "містян" Хосепом Гвардіолою.

Чинний контракт Роналду з Юве завершується влітку 2022-го, тому це останній шанс для туринців щось заробити на трансфері форварда.

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