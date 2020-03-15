Ювентус попытается подписать Холанда – туринцы воспользуются пунктом в контракте форварда

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд получит шанс попробовать свои силы в Серии А.

Эрлинг Холланд попал на радары Ювентуса, сообщает Football-italia со ссылкой на Bild.

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Руководство туринцев рассчитывает приобрести нападающего дортмундской Боруссии в 2022 году, когда станет активной клаусула норвежца в 75 млн евро. Стоит отметить, что через 2 года главной звезде "Старой Синьоры" Криштиану Роналду будет 37, и Эрлинг может стать достойной заменой португальца.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холланд провел 8 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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