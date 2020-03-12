Игроки ПСЖ потролили Холанда после победы над Боруссией Д в Лиге чемпионов

ПСЖ торжествует после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов / Твиттер ФК ПСЖ

Футболисты французской команды решили подшутить над норвежским нападающим немцев.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ на своем поле уверенно одолел дортмундскую Боруссию со счетом 2:0.

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

После окончания матча футболисты парижской команды демонстративно сели в позу медитации. Именно так свои голы отмечает норвежский нападающий немцев Эрлинг Холанд, которому в первом матче удалось дважды поразить ворота французской команды.

Напомним, первая игра в Дортмунде завершилась победой "шмелей" со счетом 2:1. Таким образом, ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а "черно-желтые" вылетели из турнира и сосредоточатся на внутренних соревнованиях.

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