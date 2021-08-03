"Старая синьора" согласилась на условия, выдвинутые Сантосом. Соответственно, 19-летний нападающий "рыб" продолжит карьеру в Ювентусе, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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Детали сделки не разглашаются. Как информирует журналист Николо Скира, Кайо Жорже подпишет с туринцами контракт до лета 2026-го, а Ювентус заплатит Сантосу 2,5 млн евро. Еще 1,5 млн бразильцы могут получить в качестве бонуса, а также им перечислят 5% от последующей продажи футболиста.

Кайо Жорже выступает на позиции центрфорварда. За первую команду Сантоса бразилец сыграл 84 матча, в которых забил 17 голов. В 2017 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии U-17. На 19-летнего форварда был серьезный спрос в Европе – им интересовались, в частности, донецкий Шахтер, Челси, Арсенал, Лион и другие гранды.

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