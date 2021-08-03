"Стара синьйора" погодилася на умови, висунуті Сантосом. Відповідно, 19-річний нападник "риб" продовжить кар'єру в Ювентусі, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

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Деталі угоди не розголошуються. Як інформує журналіст Ніколо Скіра, Кайо Жорже підпише з туринцями контракт до літа 2026 року, а Ювентус заплатить Сантосу 2,5 млн євро. Ще 1,5 млн бразильці можуть отримати як бонус, а також їм перерахують 5% від подальшого продажу футболіста.

Кайо Жорже виступає на позиції центрфорварда. За першу команду Сантоса бразилець відіграв 84 матчі, у яких забив 17 голів. У 2017 році нападник став чемпіоном світу у складі збірної Бразилії U-17. На 19-річного форварда був серйозний попит у Європі – ним цікавилися, зокрема, донецький Шахтар, Челсі, Арсенал, Ліон та інші гранди.

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