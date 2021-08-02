36-летний защитник и Ювентус согласовали новый контракт сроком до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, соглашение Кьеллини с туринцами завершилась в конце июня и он временно находился в статусе свободного агента. В общем Джорджо одевает футболку Ювентуса с 2005 года, выиграв с тех пор 20 трофеев. До этого успел еще поиграть в Фиорентине и Ливорно, воспитанником которого он является.

Новый сезон Кьеллини и Ко начнут матчем с Удинезе 22 августа на выезде.

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