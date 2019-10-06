Фиорентина минимально одолела Удинезе: 7-й тур Серии А, матчи воскресенья

В воскресенье в рамках 7-го тура итальянского первенства гол Миленкович во втором тайме принес победу Фиорентине над Удинезе. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 7-й тур

Фиорентина – Удинезе – 1:0

Гол: Миленкович, 72

Аталанта – Лечче – начало матча в 16:00

Болонья – Лацио – начало матча в 16:00

Рома – Кальяри – начало матча в 16:00

Торино – Наполи – начало матча в 19:00

Во Флоренции местная команда принимала Удинезе. Команды не имели много возможностей, чтобы открыть счет в первом тайме, в основном из-за надежной позиционной игры в обороне. В середине второго тайма "фиалки" сумели выйти вперед – подачу с углового от Пульгара ударом головой точно в левый нижний угол замкнул Миленкович. Этого оказалось достаточно для окончательной победы в матче – 1:0 в пользу Фиорентины.

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