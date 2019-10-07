Інтер – Ювентус: поразка Конте як синдром Барселони, аргентинська симфонія на Джузеппе Меацца, туринці – знову лідери

Ювентус здолав Інтер (2:1) в матчі 7-го туру Серії А 2019/20 та очолив турнірну таблицю. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Інтер – Ювентус стартував о 21:45. Обидві команди є лідерами чемпіонату Італії – "нерадзуррі" у попередніх турах набрали максимальні 18 очок, а в туринців було на 2 пункти менше. Таким чином поточне Дербі Італії було не лише гучною вивіскою, а й справжньою битвою за місце на верхівці турнірної таблиці Серії А.

Особливої уваги заслуговувала і тренерська дуель – Антоніо Конте та Мауріціо Саррі свого часу не без успіху працювали в Челсі. Цікаво, що поєдинок Інтер – Ювентус став першим протистоянням цих наставників у їхній кар'єрі.

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Команди розпочали поєдинок в хорошому темпі з високими швидкостями, і вже на 4-й хвилині Ювентус відкрив рахунок. Пауло Дибала з кута штрафного майданчика потужним ударом відправив м'яч поміж ніг Шкріняру в дальній кут воріт Хандановіча! Дебютний гол аргентинця в Серії А 2019/20. Цікаво, що Інтер вперше в нинішньому чемпіонаті Італії змушений був відігруватися – раніше підопічні Конте неодмінно забивали першими.

На 9-й хвилині Роналду буквально дещицю забракло до другого голу – потужний удар португальця прийняла на себе поперечина. Зустрічна контратака Інтера завершилася виходом 2 в 2, але Ромелу Лукаку не зумів обіграти захисника та втратив м'яч.

На 17-й хвилині Інтер заробив пенальті – Де Лігт зіграв рукою в боротьбі з Мартінесом. Суперечливий епізод, але арбітр поєдинку Джанлука Роккі свого рішення не змінив. Лаутаро з "позначки" був влучним – удар в нижній кут без особливих шансів для Войцеха Щенсни. 1:1 – дербі однозначно виправдовувало покладені сподівання.

Роналду міг знову вивести туринців вперед, але з перспективного штрафного влучив у Ромелу Лукаку. Господарі відповіли куди гостріше – Мартінес класно пробив у дальній верхній кут, але Щенсни теж не дрімав, ефектно відбивши м'яч у стрибку. Тут же Юве ледь не привіз гол сам собі – Щенсни невдало віддав на П'яніча, який мало не втратив м'яч, вибивши його в останній момент. На 34-й хвилині Інтер зазнав серйозної втрати – Стефано Сенсі, який є одним із лідерів команди в цьому сезоні, отримав травму та залишив поле. Замість нього Антоніо Конте випустив Матіаса Весіно.

Під кінець тайму ще одна нагода була в Кріштіану Роналду, але Хандановіч зіграв вдало, парирувавши удар португальця. В наступному епізоді КР7 все ж вразив ворота Хандановіча – туринці вже встигли відсвяткувати, проте арбітр скасував взяття воріт через невеличкий офсайд у Дибали. VAR вирішив долю епізоду, завадивши чинним чемпіонам знову вийти вперед у рахунку. Інтер в останні хвилини першої половини гри віддав ініціативу, але рахунок до перерви більше не змінився. 1:1 – мирова за підсумками 45-ти хвилин.

Другий тайм розпочався з кількох небезпечних моментів біля воріт "нерадзуррі". Федеріко Бернардескі класно провів з лінії штрафного – Хандановіч все бачив і зіграв надійно. Черговий постріл Роналду був не надто вдалим, позаяк м'яч полетів у кількох метрів від воріт. А от Дибала міг оформити дубль – першу спробу аргентинця нейтралізував голкіпер, а добивання було неточним.

Пішла серія замін – в Ювентуса з'явилися Ігуаїн та Бентанкур замість Бернардескі й Хедіри, а Конте замість досвідченого Годіна випустив молодого Алессандро Бастоні. Одразу ж класна нагода була в Лаутаро, але аргентинець відверто перетримав м'яч – ні удару, ні пасу на абсолютно вільного Д'Амброзіо. Лукаку впав у штрафному Ювентуса після контакту з Бонуччі, але другий пенальті у ворота "Старої синьйори" Джанлука Роккі не призначив.

Міг забивати Матіас Весіно – після його удару та рикошету від Де Лігта м'яч зачепив стійку та залишив межі поля. За декілька хвилин аргентинець знову спробував щастя, але цього разу відверто невдало. Ювентус відповів ударом Бентанкура – уругвайця в момент удару зачепив Брозовіч, проте свисток арбітра знову промовчав, а апеляції гравців Юве ні до чого не призвели.

На 80-й хвилині Ювентус знову вийшов вперед. Гонсало Ігуаїн завершив класну комбінацію за участю Роналду та Бентанкура. Спрацювали заміни Саррі – 2:1 на користь чинного чемпіона!

Міг зрівнювати рахунок все той же Весіно, проте програв дуель голкіперу, який вчасно вийшов з воріт. Це був останній небезпечний момент матчу. 173-тє в рамках чемпіонату Дербі Італії завершилося перемогою Ювентуса.

Інтер зазнав першої поразки в чемпіонаті та поступився Ювентусу першим місцем. У "б'янконері" 19 очок, в команди Антоніо Конте залишилося 18 пунктів. На третій позиції Аталанта – в команди Руслана Маліновського 16 балів.

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Поразка від Ювентуса стала дебютною для Антоніо Конте в ролі наставника "нерадзуррі" в рамках чемпіонату. Інтер не лише вперше в Серії А 2019/20 втратив очки – міланці поступилися чинному чемпіону та віддали Ювентусу першу сходинку. При цьому матч проти "б'янконері" дещо нагадав поєдинок з Барселоною в Лізі чемпіонів. Тоді Інтер також доволі активно розпочав, але потім гравці відверто підсіли, чим суперник і скористався.

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Ювентус, як і Барселона, в другому таймі діяв куди активніше за команду Антоніо Конте. Гості суттєво переважали за статистичними показниками (49:51 володіння м'ячем, 10:18 за ударами, 3:6 з ударами в площину воріт) та здобули доволі заслужено перемогу. Зауважимо, що протягом 30% ігрового часу гра проходила в третині поля неподалік воріт Інтера – Ювентус активніше намагався здобути 3 очки, він цього і досяг.

Можливо, серйозні корективи в гру команди Антоніо Конте внесла травма Стефано Сенсі. 24-річний хавбек є найкращим гравцем своєї команди в поточному сезоні – 3 голи та 3 асисти. Після його відходу тактична схема Конте почала давати збої, а туринці стали прикладати менше зусиль для того, щоб пройти центральну лінію Інтера. Ніколо Барелла видав не найкращий свій поєдинок – хавбек збірної Італії став найгіршим у складі Інтера за версією Sofa Score (скромний бал 6,2). Натомість лідер середини поля Ювентуса Міралем П'яніч став одним із найкращих у матчі – саме виграш центра поля став ключовим моментом для Юве на шляху до тріумфу в дербі.

Аргентинський вечір на Джузеппе Меацца

Всі 3 голи в матчі забили представники Аргентини – Пауло Дибала, Лаутаро Мартінес та Гонсало Ігуаїн. При цьому для Дибали це взяття воріт стало дебютним в чемпіонаті. Саме його швидкий гол розкрив гру, задавши шалений темп поєдинку.

Ініціативу аргентинця підтримали його співвітчизники – Лаутаро Мартінес та Гонсало Ігуаїн продовжили аргентинську феєрію на Джузеппе Меацца. Втрутитися в латиноамериканську гегемонію спробував Роналду, але його гол справедливо скасував Джанлука Роккі. Вибач, Кріштіану, сьогодні був не зовсім твій день.

Окремо відзначимо Ігуаїна. Гонсало не вважається основним виконавцем в команді Мауріціо Саррі, але алленаторе як ніхто знає найкращі можливості аргентинця. От і зараз саме "Піпіта", вийшовши на заміну, приніс Ювентусу важливі 3 очки. Тіньовий герой Турину, не інакше.

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