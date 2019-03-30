Ювентус планирует продлить контракт с Кином

Туринский Ювентус стремится переподписать соглашение с молодым форвардом Мойзе Кином.

Талант "Старой синьоры" получит новый контракт, сообщает Calciomercato.

Кин стал самым молодым автором гола в сборной Италии за более чем 60 лет

По информации издания, спортивный директор туринцев Фабио Паратичи уже начал переговоры с окружением Кина, в которое, в частности, входит и скандально известный агент Мино Райола.

Юве стремится продлить соглашение с 19-летним нападающим, поскольку летом 2020 года он может стать свободным агентом. На прошлой неделе Кин дебютировал в составе сборной Италии и сразу отметился забитым мячом в ворота сборной Финляндии.

В сезоне 2018/19 Мойзе Кин провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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