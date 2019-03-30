Ювентус планує продовжити контракт із Кіном

Туринський Ювентус прагне перепідписати угоду з молодим форвардом Мойзе Кіном.

Талант "Старої синьйори" отримає новий контракт, повідомляє Calciomercato.

Кін став наймолодшим автором гола у збірній Італії за більш ніж 60 років

За інформацією видання, спортивний директор туринців Фабіо Паратічі вже почав перемовини з оточенням Кіна, до якого, зокрема, входить і скандально відомий агент Міно Райола.

Юве прагне продовжити угоду з 19-річним нападником, оскільки влітку 2020 року він може стати вільним агентом. Минулого тижня Кін дебютував у складі збірної Італії і відразу відзначився забитим м'ячем у воротах збірної Фінляндії.

У сезоні 2018/19 Мойзе Кін провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи.

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