Кин стал самым молодым автором гола в сборной Италии за более чем 60 лет

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин отличился голом в ворота сборной Финляндии и стал самым молодым автором забитого мяча "Скуадры адзурры" за 61 год.

Сборная Италии дома победила Финляндию в матче 1 тура отборочного цикла Евро-2020 (2:0). Автором второго гола является 19-летний нападающий Ювентуса Мойзе Кин.

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Таким образом, игрок стал самым молодым автором забитого мяча в составе национальной команды Италии с 1958 года. На момент гола Кину было 19 лет и 23 дня. Это достижение перед ним покорилось Бруно Николе.

В следующем туре Италия дома примет аутсайдера группы Лихтенштейн.