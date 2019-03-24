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Кин стал самым молодым автором гола в сборной Италии за более чем 60 лет

06:00 47 Читати українською
Кин стал самым молодым автором гола в сборной Италии за более чем 60 лет
Мойзе Кин / соцсети

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин отличился голом в ворота сборной Финляндии и стал самым молодым автором забитого мяча "Скуадры адзурры" за 61 год.

7’ Николо Барелла
74’ Мойзе Кин
 

Сборная Италии дома победила Финляндию в матче 1 тура отборочного цикла Евро-2020 (2:0). Автором второго гола является 19-летний нападающий Ювентуса Мойзе Кин.

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Таким образом, игрок стал самым молодым автором забитого мяча в составе национальной команды Италии с 1958 года. На момент гола Кину было 19 лет и 23 дня. Это достижение перед ним покорилось Бруно Николе.

В следующем туре Италия дома примет аутсайдера группы Лихтенштейн.

Теги
Евро-2020 Финляндия Финляндия Италия - Финляндия Италия Италия Мойзе Кин Мойзе Кин
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