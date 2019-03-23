Евро-2020: Италия победила Финляндию – Мойзе Кин отличился дебютным голом за сборную

Сборная Италии дома без проблем справилась с Финляндией. Счет и обзор матча читайте на сайте "Футбол 24".

Евро-2020. Отборочный цикл, 1 тур, группа J

Италия – Финляндия – 2:0

Голы: Барелла, 7, Кин, 74

Итальянцы активно начали игру, Кин и Бернардески были наиболее заметными фигурами и уже на 7-й минуте "Скуадра адзурра" открыла счет в матче. Гол получился очень красивым – после навеса со штрафного и выноса защитника Барелла из-за пределов штрафной мощным ударом попал в нижний угол ворот (не без помощи рикошета).

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Однако после гола Италия начала сушить игру, держа мяч у себя. Финляндия же из-за нехватки класса не могла предложить что-то особенное именитому сопернику, полагаясь только на стандартные положения и дальние удары. Поэтому на перерыв команды ушли при счете 1:0.

Во втором тайме сценарий был очень похожим. Италия не особо стремилась идти вперед, а Финляндия не могла что-то создать. Однако всплески активности у итальянцев привели ко второму голу. Иммобиле вывел Кина один на один с вратарем и Мойзе без проблем переиграл Градецки и отметился дебютным голом за сборную.

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Чуть позже Квальяреалла заменил Иммобиле, появившись впервые в форме сборной с 2010 года и мог отличиться дважды. Сначала с его ударом справился Градецки, а ближе к концу игры Фабио попал в перекладину. Италия удержала счет 2:0 до финального свистка и начала квалификацию с уверенной победы.