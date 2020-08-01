Ювентус перехватил Хименеса у Манчестер Юнайтед, – AS

Форвард английского Вулверхэмптона Рауль Хименес близок к переезду с Туманного Альбиона в итальянскую Серию А. Туринский Ювентус готовится сделать его самым дорогим мексиканцем в истории.

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На старте переговоров "волки" стремились получить за Хименеса 100 млн евро, в свою очередь Юве предлагал 50 млн. В конце концов, стороны близки к соглашению на 80 млн в евровалюте. Ранее МЮ якобы согласовал трансфер звезды Вулверхэмптона, однако сам 29-летний мексиканец сделал выбор в пользу туринцев.

В сезоне 2019/20 Рауль Хименес провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 10 результативных передач.

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